Conto corrente: ecco come le banche premiano i correntisti

Oggi l’utilizzo del conto corrente è quotidiano, si fa uso per qualsiasi tipo di operazione bisogna eseguire, su di esso si accredita lo stipendio e si possono addebitare le utenze. Ormai sono operazioni semplici come prendere un caffè al bar. Le condizioni del contratto per il conto corrente sono regolate dall’articolo 1823 del Codice Civile con cui la Banca offre servizi di cassa come la ricezione di denaro o pagamenti. L’intestatario, comunque, può richiedere in ogni momento la restituzione delle somme versate. Oltre ai servizi di base, molte banche offrono servizi più evoluti come il trading o i maxi-prestiti.

Conto corrente : ecco come funziona

Un conto corrente può essere paragonato ad un salvadanaio, infatti ha la stessa funzione. Conservare i soldi in un posto sicuro e utilizzarlo in base alle proprie esigenze. Il funzionamento del conto corrente si basa sulle operazioni che determinano il saldo dello stesso. Dobbiamo distinguere i due tipi di saldi che generano: il saldo contabile e il saldo disponibile. Il saldo contabile è la somma algebrica di tutte le entrate e le uscite avvenite tramite il conto e registrate ad una certa data. Il saldo disponibile, invece, è il totale realmente disponibile e tiene conto in positivo di eventuali fidi ed in negativo di assegni versati ma non ancora disponibili. In pratica indica quando effettivamente si ha sul conto corrente e si quanto si possa prelevare o effettuare un pagamento o un bonifico.

La discrepanza tra il saldo disponibile e il saldo contabile deriva dalla presenza di pagamenti o versamenti che sono stati contabilizzati ma ancora non disponibili. Ciò è causato dal fatto che la data di contabilizzazione dell’operazione, cioè la data in cui è stata effettivamente disposta l’operazione è diversa dalla data di valuta ovvero quando le somme sono effettivamente versati o addebitati sul conto. La banca comunica periodicamente il saldo disponibile al cliente tramite l’estratto conto che può essere mensile o trimestrale. Per la gestione del conto corrente, il cliente della banca deve pagare delle spese fisso o variabili, ma bisogna anche considerare i tassi creditori o debitori con cui si calcolano gli interessi attivi in caso di saldo positivo del conto corrente o gli interessi negatici in caso di saldo negativo del conto.

Promozioni sul conto corrente

Molte banche per attirare nuovi correntisti attivano promozioni molto accattivanti, che molto spesso ri rilevano opportunità da non perdere. In questo caso anche le Banche si comportano proprio come un’azienda che per lanciare il proprio prodotto utilizzano promozioni e sconti.

Le banche utilizzano le promozioni per raggiungere diversi obiettivi di business che sono divisi in 4 categorie:

acquisizione di nuova clientela;

acquisizione di nuova liquidità;

presentazione di nuovi clienti;

sviluppo/conoscenza di funzionalità di uno o più prodotti.

Tipologie di promozioni

Le promozioni possono riguardare due diverse tipologie:

operazioni a premi;

concorso a premi.

Conto corrente: operazione a premi

Le operazioni a premi sono quelle che la banca istituisce offrendo un premio ai nuovi correntisti che rispettano determinati condizioni. Se il cliente rispetta le condizioni stabilite, allora ha diritto al premio.

Si precisa che il premio che viene istituito della banca non potrà mai essere in denaro ma dovrà essere un bene un servizio o uno sconto. Sebbene nel Regolamento della promozione la banca deve inserire un montepremi, in realtà la banca dovrà pagare i premi a tutti i clienti che rispettano le condizioni stabilite.

Le operazioni a premi hanno molto successo tra i clienti ma sono anche quelle che costano di più alla banca.

Conto corrente: concorso a premi

Un concorso a premi, a differenza delle operazioni a premi, è una promozione che dà la possibilità solo ad una cerchia ristretta di clienti di ottenere il premio.

La banca in primo luogo stabilisce delle condizioni che il cliente deve rispettare, poi tra questi estrae un numero definito di vincitori. Un’altra forma di concorso a premi è quella in cui si stabilisce un numero di clienti che vengono premiati per primi come ad esempio chi raggiunge per primo le condizioni stabilite. I concorsi a premi sono meno popolari, ma ciò dipende dal montepremi in palio, e possono riscuotere molto successo.

Le promozioni

Le banche pur di acquisire un nuovo cliente offrono ottime promozioni, perché un nuovo correntista significa anche un nuovo cliente a cui proporre tutti i servizi e i prodotti.

Molto spesso, proprio per questo, le promozioni sono precluse ai clienti attuali della banca e a volte non possono partecipare neanche vecchi clienti della banca che hanno deciso di cambiare banca.

La promessa di un premio per l’apertura di un nuovo conto corrente spesso è accompagnata da una serie di condizioni che possono essere:

la sottoscrizione di un conto deposito;

il mantenimento di una giacenza minima per un certo lasso di tempo;

la richiesta (e l’ottenimento) di una carta di credito;

la sottoscrizione di un prodotto finanziario della banca per un ammontare minimo.

I premi possono essere molto variegati:

Buoni Amazon (quando la promo è aggressiva possono essere anche di 250€ a cliente);

Buoni carburante;

Smartphone;



Le promozioni sui conti correnti possono essere legate, oltre all’acquisizione di nuovi clienti, anche alla presentazione di nuovi clienti o all’apporto di nuova liquidità.

Ecco di seguito le migliori promozioni sui conti correnti:

