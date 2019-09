Conto Corrente – È nata Illimitybank.com, una banca del gruppo guidato da Corrado Passera, che durante la presentazione ha definito il full digital un modello da sviluppare senza dubbi con più di 15 milioni di italiani che utilizzano conti online ma ancora non sono passati al digital only. Passera dice che: “Talvolta succede che in un settore cambia tutto, così è stato per le banche e ciò implica grandi rischi per le banche tradizionali che non cambiano, ma anche grandi opportunità da raccogliere abbracciando nuovi modelli”.

Illimitybank.com: conto corrente, conto deposito questi e altri servizi della banca

Illimitybank.com offre tutti i servizi di una banca tradizionale dal conto corrente al conto deposito, la carte di credito e di debito, le assicurazioni, i mutui e i prestiti. Gli obiettivi di Illimitybank.com sono quelli di raggiungere alcune decine di migliaia di clienti per l’anno prossimo e più di 200 mila clienti a fine piano previsto per il 2023. Passera presume che tali numeri si possono raggiungere anche prima.

Illimitybank.com è un nuovo modo di fare banca che va oltre a quello tradizionale, per essere più vicino quotidianamente ai propri clienti. Illimitybank.com è una banca completamente tecnologica, ma non trascura la competenza umana, quella degli oltre 300 illimiters che giorno dopo giorno contribuiscono al successo di illimity. Anche se la banca è totalmente digitale, prevede un servizio di assistenza ai clienti (Smart Care Illimity) che è interno alla banca.

Canone zero anche per il conto Plus per il primo anno

Illimitybank.com inizialmente fino al 15 novembre offrirà il conto nella versione “Plus” con canone a costo zero che include anche le carte di debito e di credito con profilo personalizzabile, prelievi gratuiti al di sopra dei 100 euro in Italia e all’estero, e i bonifici immediati. Dopo il primo anno, per proseguire con il conto a costo zero bisogna accreditare lo stipendio, attivare l’addebito di una bolletta o effettuare pagamenti con le carte per almeno 300 euro al mese. Per chi invece non effettua molte operazioni c’è la possibilità di passare gratuitamente al conto base che non ha canone e non include la carta di credito.

I Conti Deposito dell’Illimity Bank prevede tassi garantiti molto competitivi: da 6 a 60 mesi con interessi lordi fino al 3,25% per i depositi a cinque anni. Sono previsti conti deposito sia vincolati che senza vincolo. Per i vincoli a un anno il tasso è dell’1,5%, 2,5% per quello a 3 anni.

