Conto corrente N26: cos’è e quali vantaggi offre

Iniziamo con il dire che N26 è una banca diretta che ha sede in Germania e che permette di aprire un conto corrente in pochissimi minuti ottenendo al tempo stesso una carta di debito masterCard che potrà essere utilizzata in tutto il mondo. Anche avendo sede in Germania la N26 permette l’apertura di un conto corrente anche in Italia con l’app ufficiale scaricabile sullo smartphone. In pochi minuti, quindi, si sbrigano tutte le procedure per l’apertura di un conto corrente N26 che sarà, poi, attivo entro 24 ore.

Conto corrente N26: i vantaggi

Cosa ha di diverso il conto corrente N26 dagli altri? Il conto standard oltre a non avere spese di apertura e di gestione offre prelievi illimitati e gratuiti da qualsiasi paese dell’eurozona oltre a bonifici e pagamenti gratuiti in qualsiasi valuta.

Il conto corrente, inoltre, permette di avere gratuitamente una carta di debito MasterCard accettata in tutto il mondo. Il conto N26 è sicuro grazie al Mastercard secure code e permette di ricevere notifiche push sul proprio dispositivo mobile subito dopo ogni transazione (compresi i pagamenti effettuati con la carta N26).

Dal cellulare è possibile effettuare bonifici in tempo reale.

Ma la novità del conto corrente N26 è rappresentata dallo spazio dedicato ai progetti, Spaces che permette di creare degli spazi separati dal conto corrente vero e proprio per utilizzarli per mettere da parte soldi in base agli obiettivi prefissati.

Il conto corrente in questione, poi, tenendo traccia delle spese sostenute le categorizza automaticamente permettendo all’utente di avere una panoramica del proprio denaro e per capire dove finisce. Quando, poi, ce n’è bisogno è possibile scaricare il proprio estratto conto in formato PDF o CSV.

Conti N26

N26 mette a disposizione dei propri clienti diverse tipologie di conti corrente tra cui il conto standard, senza vincoli di durata e con le caratteristiche descritte sopra.

Il conto N26You, al costo di 9,90 euro mensili che mette a disposizione del cliente anche una carta di credito Mastercard con pagamenti gratuiti, un pacchetto assicurativo Allianz e pacchetti di offerte e sconti.

Il conto N26 Metal, invece, prevede, oltre a tutto ciò che prevede il conto base, al costo di 16,90 euro al mese, comprende anche un’assicurazione contro il furto del cellulare, un’assicurazione per i viaggi, un’assicurazione contro furti ATM, spedizione Express gratuita della carta e offerte e sconti di partner esclusivi.

N26 business prevede un conto business gratuito.

