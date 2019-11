Conto corrente online: è conveniente e sicuro? Ecco le proposte

Sempre più persone sono attirate dalle ottime condizioni economiche che propongono le banche online per il conto corrente. Esse sono interessate a sapere come funzionano in realtà, quali sono i costi e gli effettivi tassi di rendimento e se sono sicure. Per poter scegliere una buona banca online, e non solo bisogna, analizzare diversi elementi che esse propongono, alcuni esempi sono: gli interessi netti e non lordi, il canone annuale, il costo delle carte associate, costi di apertura e chiusura di un conto e così via. Tutte queste informazioni si possono ritrovare nel Foglio Informativo che la banca propone di leggere prima della firma di apertura di un rapporto bancario. Ma per ottenere un quadro generale dei costi si può utilizzare i diversi comparatori di conti online che sono presenti sul web, dove mostrano in schede sintetiche tutti i costi, le commissioni inerenti a diversi conti. Un comparatore online che consigliamo è SoSTariffe.it.

Come aprire un conto online

L’apertura di un conto online viene effettuato completamente tramite la pagina web della banca che si sceglie. La procedura però è un po’ più complessa rispetto a quella prevista dei conti tradizionali, a causa delle norme vigenti sull’Antiriciclaggio e antiterrorismo. Per aprire un conto corrente online bisogna inviare i documenti richiesti scannerizzati e completare il modulo previsto dalla banca che si è scelto, e in più bisogna fare un bonifico, anche di una cifra irrisoria, per poter avviare la procedura di apertura.

Come scegliere un conto online

Il conto corrente o il conto deposito online per essere scelti devono avere delle condizioni economiche molto vantaggiose per le nostre esigenze. Un elemento da non sottovalutare è il tasso d’interesse creditore, che bisogna distinguere quello lordo e quello netto, che è quello che effettivamente viene calcolato sui risparmi. Nel leggere il Foglio Informativo bisogna fare molta attenzione sui costi dei canoni annuali e sui costi di apertura e chiusura del conto, in modo da aver ben chiaro a cosa si va incontro quando si vuol chiudere il rapporto.

Quali sono le funzionalità di un conto online?

Una delle funzionalità diretta di un conto online è quello di poter operare su di esso in qualunque momento e in qualunque luogo, senza attendere che l’impiegato allo sportello si liberi, o dover recarsi in banca materialmente. Con il conto online si possono eseguire numerose operazioni, dalle più semplici a quelle più complesse. Si possono eseguire bonifici, versamenti, pagamenti di bollette, MAV, F24.

Un punto di forza, che in questi ultimi anni sta andando sempre migliorando, è la sicurezza con cui il correntista svolge le sue operazioni. Oramai, ogni banca ha adottato sistemi di security all’avanguardia, con sistemi di allerta che con un sms il cliente viene avvisato di una qualsiasi operazione svolta sul suo conto.

Conto online a zero spese

Il comparatore di conti online SoSTariffe.com, oggi, 26 novembre 2019 consiglia come primi due Conti Online più conveniente: Illimity e Widiba. Entrambe le banche propongono un conto corrente a spese zero per almeno i primi 12 mesi, cioè per i nuovi clienti le spese di gestione e di apertura vengono azzerati. Poi per i successivi anni, le banche propongono sempre il conto a zero spese ma con dei vincoli da rispettare da parte del correntista, come ad esempio l’accredito dello stipendio o pensione e l’addebito delle bollette. La banca Widiba propone anche una giacenza media di 5.000 euro.

Banca Illimity e Widiba a confronto

Banca Illimity

La banca Illimity, offre fino al 15 gennaio 2020, il conto corrente a zero spese e tanti altri vantaggi, come ad esempio l’Illimity connect, cioè si può visionare nell’home banking illimity tutti i propri conti, anche di altre banche per tenere sotto controllo le proprie finanze. Un altro ottimo prodotto che offre la banca Illimity è il conto deposito vincolato, con dei tassi d’interessi molto competitivi, un esempio è il conto deposito vincolato con 5.000 euro di deposito a 24 mesi, si potrà riscuotere un interesse netto dell’1,11% che trasformato in cifre sono 111 euro. Come regalo la banca allo scadere del 24° mese offre una cena romantica per due con chef a domicilio. Se poi si opta per un vincolo maggiore di 48 mesi il tasso di interessi netto è dell’1,48% (296 euro). Come regalo la banca propone allo scadere del 48° mese un viaggio in Provenza per ammirare la fioritura della lavanda.

Per avere tutte le informazioni riguardanti gli svariati prodotti, della banca Illimity.com, consiglio di visitare il sito ufficiale: www.illimity.com

Banca Widiba

La banca Widiba offre ai nuovi clienti un conto corrente a zero spese per il primo anno. Per i successivi per proseguire ad usufruire del conto a tasso zero devono accreditare lo stipendio o la pensione, oppure una giacenza media di 5.000 euro annui. Abbinato al conto propone anche My Istant Credit che è la rateizzazione delle tue spese in un istante. Anche la banca Widiba propone conti depositi con tassi di interessi abbastanza vantaggiosi. Per quanto riguarda il conto deposito libero propone un tasso costante di interesse dell’0,10% lordo che al netto si aggira intorno allo 0,074%. Se si sceglie per un conto deposito vincolato, in questo caso optando per una cifra di 5.000 euro per un vincolo di 24 mesi si può riscuotere alla fine del vincolo interessi netti dell’importo di 88,68 euro per un tasso di interessi netto dello 0,888%.

Per avere Per avere tutte le informazioni riguardanti gli svariati prodotti della banca Widiba consiglio di visitare il sito ufficiale: www.widiba.com

