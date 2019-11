Conto corrente online: ecco come scegliere quello giusto

Oggi, con l’evoluzione di internet è sempre più semplice fare qualsiasi tipo di operazione restando a casa seduti davanti al proprio computer. È sempre più semplice pagare un bollettino, acquistare un prodotto, prenotare una vacanza o una semplice cena. Ma si va sempre più evolvendo l’affidare i propri risparmi a banche online per cercare di risparmiare sui costi di gestioni che queste propongono. Ma è realmente così? Aprire un conto corrente online ci sono vantaggi? E, quali banche scegliere? Cerchiamo di rispondere a queste domande, proponendovi anche alcune banche che offrono eccellenti servizi a costi minimi. Sempre più istituti presenti fisicamente sul territorio nazionale hanno affiancato alla loro offerta tradizionale anche un servizio fi home banking, dando la possibilità al cliente di gestire alcune operazione direttamente da casa, senza presentarsi allo sportello. Ma negli ultimi anni si avuto un boom di nascite di banche prettamente on line, con pochissime sedi fisiche sul territorio. Per questo motivo la concorrenza è sempre più spietata e i risparmiatori hanno sempre più difficoltà nello scegliere una banca online che faccia a caso suo.

Conto corrente online: che cos’è?

Il conto corrente online ha le medesime caratteristiche di un tradizionale conto corrente, quindi non è una fonte di investimenti, in quanto i tassi d’interessi sono sempre più vicini allo zero. Ma va considerato come un salvadanaio da cui si può prelevare o versare i soldi che servono per la propria gestione familiare.

Con il conto corrente on line, le operazioni vengono effettuati in rete. Si può far richiesta dell’estratto conto, pagare le tasse e le bollette delle utenze, fare e ricevere un bonifico, accreditare lo stipendio o la pensione. Strumenti a disposizioni del correntista sono assegni, carta di credito, Bancomat, e così via. Quindi fin qua nessuna differenza con i tradizionali conti correnti, si hanno a disposizione i medesimi servizi anche con l’utilizzo di un conto corrente online utilizzando l’home banking.

Tutte le operazioni svolte da casa sono effettuate nella totale sicurezza, i quanto tutti gli istituti si sono dotati di efficaci sistemi per proteggere i dati sensibili dei clienti. Importante per i correntisti on line non cadere in subdole richieste di dati attraverso email, sms, WharsApp, per impossessarsi delle credenziali di accesso da persone più ingenue.

Conto corrente online: quali vantaggi?

I principali vantaggi nel aprire un conto corrente on line sicuramente ne sono due: la convenienza e la comodità.

La comodità è dovuta al fatto che per eseguire qualsiasi tipo di operazione non c’è il bisogno di recarsi in filiale, ma la si può fare tranquillamente seduto a casa o in ufficio davanti al proprio computer, tablet o smartphone. In questo modo si risparmia molto tempo da poterlo investire in altre cose.

La convenienza è data dal fattore economico. In quanto per i conti corrente on line vengono proposte condizioni molto più vantaggiose rispetto ai conti correnti tradizionali. Ciò è dovuto al fatto che non c’è bisogno di molto personale, in quanto non è previsto l’assistenza allo sportello e anche dal fatto che non ci sono numerose filiali. Questo per le banche è un notevole risparmio perché non devono investire in immobili, che siano di proprietà o in affitto. Tutto ciò si traduce in risparmio anche per il correntista.

Conto online: quale risparmio?

Quindi, il sostenere meno spese da parte della banca si traduce in un risparmio anche per il correntista on line. Ci sono banche che riescono addirittura ad azzerare i costi di gestione, altre propongono un canone annuo in base al numero e al tipo di operazioni si vogliano fare durante l’anno.

Ci sono, anche, banche che per incentivare l’apertura di un conto corrente on line propongono inizialmente tassi d’interesse interessanti rispetto ad un conto corrente tradizionale. Oppure propongono un riconoscimento materiale come un accredito in omaggio all’apertura del conto o un gadget gradito.

Conto corrente online: come scegliere la banca?

Per poter scegliere la banca on line che fa per te, bisogna fare un’indagine proprio su internet dove ci sono molti comparatori che offrono una panoramica sulle condizioni proposte dai vari istituti. Mettiamo qui le condizioni di due tipi di conti correnti on line per semplificarti la ricerca.

Conto online CheBanca!

Un conto on line più noti è quello di CheBanca! Denominato conto Yellow. Ecco le condizioni proposte:

zero spese per l’apertura del conto;

imposta di bollo come prevista dalla legge (34,20 euro per le persone fisiche, 100 euro per aziende, imprese e titolari di partita Iva);

canone annuo addebitato al 31 dicembre 2019 è di 24 euro, dal 01/01/2020 è di 36 euro, azzerabile se si verificavo determinati eventi.

operazioni illimitate comprese nel canone;

zero spese annue per conteggio interessi e competenze;

zero spese per carta di debito;

24 euro canone per carta di credito, nessun canone se si utilizza per almeno 5.000 euro durante l’anno;

nessun canone annuo per carta di debito internazionale dei circuiti Bancomat, Pagobancomat, Maestro e FastPay.

Per quanto riguarda il dossier titoli CheBanca! offre a zero spese:

apertura dossier titoli;

custodia e amministrazione titoli;

accredito dividenti e cedole;

operazione sul capitale;

contabili e rendiconto online;

canone mensile.

L’imposta di bollo, come detto, ammonta a quanto disposto dalla legge.

Conto online Widiba

La banca Widiba propone per il conto corrente online le seguenti condizioni:

zero spese di tenuta trimestrale del conto corrente per i primi 12 mesi per i nuovi clienti, 20 euro l’anno per i successivi anni;

nessun canone per la carta di debito;

zero spese per prelievo di contante sopra i 100 euro dallo sportello Atm di qualsiasi banca in Italia;

zero spese per bonifici Sepa;

zero spese per estratto conto digitale;

linea libera e linee vincolate incluse;

deposito titoli incluso;

firma digitale e pec gratuite finché sarai cliente.

In particolare, per quanto riguarda la carta di debito, oltre al canone zero:

possibilità di effettuare un maxi-prelievo o prelievo da conto fino a 1.550 euro;

servizi alert sms, push o e-mail;

1 euro per prelievo di contante pari o inferiore a 100 euro dallo sportello Atm di qualsiasi banca d’Italia;

seconda carta di debito gratuita;

estratto conto digitale gratuito;

utilizzo online gratuito.

Le spese per la carta di credito sui circuiti convenzionati Mastercard e Visa sono:

5 euro di canone trimestrale;

500 euro di plafond;

servizio alert sms, push o e-mail;

4% dell’anticipo di contante fuori e dentro l’Unione europea con un minimo di 2,50 euro.

Conto corrente: come difendersi dai controlli del Fisco

