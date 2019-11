Conto deposito con tassi di interesse al 3,25%: scopriamo come aderire

È nata una nuova banca online Illimitybank.com, diretta del gruppo creato da Corrado Passera. Lo scopo è quello di offrire ai clienti prodotti e servizi di una banca completa. Molto interessante è l’offerta del conto deposito targato Illimity con tassi fino al 3,25% lordi a 5 anni. Un guadagno allettante tenendo presente i tassi negativi che vengono applicati e che tendono sempre più a peggiorate dopo le nuove misure espansive lanciate dalla Bce.

L’offerta della nuova banca diretta

Illimitybank.com offre una vasta gamma di servizi proprio come una banca fisica. Si distingue dalle altre banche online in quanto queste si concentrano prevalentemente sui servizi di pagamento. La nuova banca online offre fra i suoi servizi: conti correnti, conti deposito, carte di credito e di debito sviluppate con Nexi e abilitate ai mobile payments con le applicazioni Apple Pay e Google Pay, utilizzabili anche per gli acquisti online, assicurazioni e prestiti personali.

Conto deposito Illimity

Per attirare nuovi clienti, fino al 15 novembre, illimitybank.com offrirà il conto nella versione “Plus” con canone azzerato incluso carte di debito e credito con profilo personalizzabile. I prelievi gratuiti sopra i 100 euro in Italia e all’estero, e i bonifici istantanei. Dopo 12 mesi, per usufruire della gratuità del canone bisogna accreditare sul deposito lo stipendio e attivare l’addebito di una bolletta oppure effettuare pagamenti di almeno 300 euro al mese con la carta.

Inoltre, illimity offre conti deposito con tassi garantiti per tutta la durata del rapporto, da 6 a 60 mesi con interessi lordi fino al 3,25% per i depositi a cinque anni con un versamento minimo di 1.000 euro. Può essere una soluzione ideale per chi vuole investire cifre modiche senza un alto rischio.

Facciamo presente che il tasso del 3,25% è in promozione. Le somme vincolate non si potranno svincolare, è applicata l’imposta di bollo dello 0,2% sul deposito e il guadagno è tassato al 26%.

Come scegliere il conto deposito per i tuoi risparmi

