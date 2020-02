Contrassegno disabile o Pass disabile con l’art. 381 nel verbale legge 104

Il contrassegno disabile denominato anche Pass disabili, spetta per veicoli ad uso esclusivo del soggetto disabile. Il contrassegno permette alle persone che hanno problemi di deambulazione e ai non vedenti, di poter usufruire delle agevolazione per la circolazione o la sosta riservata per il veicolo. Analizziamo le informazioni che deve contenere il verbale legge 104 rispondendo ad una nostra lettrice.

Contrassegno disabile

Buongiorno, cercando di capire tra gli ermetismi burocratici non è agevole capire quali agevolazioni sono previste nei casi di handicap grave ma non gravissimo.

Mia moglie (ADK polmonare e lobectomia sinistra) ha ottenuto invalidità 100% e handicap: ICD9 e “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3)” ma “non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art.4 D.L. 9 febbraio 2012 n.5”.

Ne deduciamo che non ha diritto alle più documentate agevolazioni auto (iva ridotta, esenzione bollo, etc.) ma non si capisce se abbia comunque diritto al contrassegno (per parcheggi e circolazione) e ad altre agevolazioni fiscali (deduzione medicinali ed esami privati: quali e come esporli nel 730).

Un prontuario riepilogativo, esplicativo anche per queste più comuni agevolazioni, sarebbe di assoluta utilità per tanti sfortunati alle prese con i troppi distinguo burocratici.

Grazie per una eventuale risposta e cordiali saluti

Cosa deve contenere il verbale legge 104

Rispondo alla domanda sul contrassegno disabile, sul prontuario riepilogativo mi sono attivata, a presto uscirà un articolo e un video per rendere più facile il disbrigo burocratico.

In riferimento al contrassegno disabile o pass disabile, viene rilasciato dal comune di residenza dopo la presentazione di una dovuta documentazione, come l’accertamento medico che attesti la disabilità (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Per poter fare domanda del Pass disabili il verbale legge 104 deve indicare il diritto all’art. 381.

Le consiglio di verificare il suo verbale legge 104, che nel suo caso sicuramente prevede anche l’art. 381.

Per tutte le informazioni abbiamo redatto una guida che le può essere utile: Contrassegno disabili: rilascio, scadenza, duplicato e rinnovo, guida completa

Spero di esserle stata utile.

Video contrassegno disabile

