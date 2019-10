Contrassegno invalidi legge 104: è possibile chiedere due originali?

Il contrassegno invalidi auto, chiamato anche “Pass”, è in documento previsto per i disabili con legge 104, per rendere la mobilità più facile. Abbiamo redatto una guida, dove è possibile trovare tutte le informazioni per poter fare domanda. La guida è consultabile qui: Contrassegno disabili auto con legge 104: quando viene rilasciato, come rinnovarlo o duplicarlo, ecco tutte le novità

Contrassegno invalidi su più auto

La domanda che spesso viene chiesta: è possibile usare il pass anche su altre auto? Oppure, come la richiesta di un nostro lettore: È possibile richiedere un duplicato del contrassegno disabili dato che sia io che mio fratello ne facciamo uso per accompagnare la mamma disabile.? Non abitiamo nello stesso comune e a volte vi dimentichiamo di scambiarcelo. Grazie.

Ebbene, ci sono buone notizie, il contrassegno invalidi, può essere utilizzato anche sulle auto di altre persone: amici, familiari, ecc. La norma è cambiata sotto quest’aspetto e tale comportamento è lecito e non si rischiamo multe o sanzioni.

Regole da rispettare per evitare sanzioni o multe

Il pass disabili viene rilasciato alle persone con legge 104 che hanno una deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti. Il titolare del contrassegno lo deve esporre sul parabrezza, di solito va esposto nell’angolo destro perché non inficia alla guida. Riepilogando, il proprietario del contrassegno invalidi lo può portare dietro con sé e può essere utilizzato su qualsiasi auto, l’importante che il contrassegno disabili sia esposto quanto all’interno dell’auto ci sia anche la persona disabile.

Quindi, per utilizzare in modo corretto il contrassegno disabili è necessario rispettare le seguenti regole:

Il contrassegno invalidi deve essere esposto sul parabrezza dell’auto in modo visibile;

deve essere originale e non in fotocopia a colori (come spesso succede);

il titolare del contrassegno invalidi deve essere presente nell’auto che lo espone, come conducente o passeggero.

Queste regole sono fondamentali per evitare multe e sanzioni.

La richiesta di un duplicato è ammessa solo in caso di smarrimento, in tal caso bisogna denunciare prima lo smarrimento e successivamente chiedere agli enti un duplicato, come riportato nella guida. La normativa non prevede il rilascio di un doppio contrassegno in originale, quindi deduco che non sia possibile.

