Rassegna oggi 27 agosto 2019 su: Cumulo contributivo e totalizzazione per il pensionamento; Buoni fruttiferi 3 anni Plus: convenienza e tassi di interesse; Congedo legge 104 e requisito di convivenza; Nuovi sviluppi sulla Riforma pensione e coalizione del M5s e Pd, indiscrezioni sulle modifiche dal 2020; Aumento IVA fino al 25,2% sempre più probabile; Controlli a tappeto sui conti correnti con l’evasometro; tutte le novità della giornata.

Contributi e totalizzazione per il pensionamento

I lavoratori che hanno versati i contributi in varie casse previdenziali, possono ricongiungere i contributi non coincidenti in un’unica cassa con il cumulo o la totalizzazione. Purtroppo, non tutti le casse previdenziali non lo permettono, abbiamo esaminato i contributi volontari dell’Enasarco. È possibile leggere qui la notizia completa: Contributi e totalizzazione per il cumulo al pensionamento, non sempre possibile

Buoni fruttiferi postali

Abbiamo esaminato la convenienza sui nuovi di buoni fruttiferi di Poste Italiane, precisamente i “Buoni Fruttiferi 3 Anni Plus”. Anche questa tipologia di buoni fruttiferi postali è emessa da Cassa Depositi e Prestiti. Digitare qui per leggere tutte le novità: Buoni Fruttiferi: ecco le caratteristiche e i rendimenti dei “Buoni Fruttiferi 3 Anni Plus”

Congedo straordinario con legge 104: dubbi sul requisito di convivenza

Ancora dubbi sul requisito di convivenza per i lavoratori caregiver che si apprestano a fare domanda del congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare disabile. Ricordiamo che il congedo può essere fruito per due anni, è retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Abbiamo elaborato il caso di un lavoratore residente nello stesso comune con il familiare disabile, ma in due appartamenti diversi. Leggi qui la risposta: Congedo biennale retribuito con legge 104: due appartamenti stesso comune, si può fare domanda?

Riforma Pensione: coalizione M5s e Pd, riduzione Quota 100 e Ape Sociale permanente

Le forze politiche M5s e Pd stanno tentando un accordo su vari fronti, e le indiscrezioni sul possibile accordo vedono un restyling della pensione Quota 100. L’ipotesi è quella di ridurre il periodo sperimentale di quota 100 (approvato per tre anni 2019/2021) a un anno, rafforzare la misura pensionistica Ape Sociale rendendola permanente e aumentare il bacino dei lavori usuranti e gravosi. Ma cosa succederà nel 2020? Abbiamo racchiuso tutte le notizie rispondendo anche ai lettori in questi due articoli:

Riforma pensione nel 2020 cambierà tutto, la Quota 100 sarà sospesa?

Pensioni: Quota 100 ridotta a un anno, Ape Sociale permanente e legge Fornero, tutte le novità

Aumento IVA fino al 25,2%

Oltre alla riforma pensione che desta preoccupazione negli italiani, incombe un’altra minaccia e riguarda l’aumento IVA fino al 25,2 per cento. La preoccupazione è reale e per scongiurare la minaccia bisogna reperire i finanziamenti necessari. Leggi qui la notizia completa: Quanto costerebbe l’aumento dell’IVA per gli italiani: dall’auto al caffè come aumenterebbero i costi

Controlli a tappeto sui conti correnti

Da settembre parte in via sperimentale un controllo incrociato sui conti correnti. Si tratta dell’evasometro e controlla i conti correnti delle persone fisiche, i dati dei saldi iniziali e finali incrociandoli con i dati delle dichiarazioni. È possibile leggere qui la notizia completa: Conto corrente: a settembre parte l’evasometro per scovare i furbetti

