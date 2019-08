La totalizzazione dei contributi che consente l’acquisizione del diritto a un’unica pensione, spetta a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. A chiarirlo è il messaggio Inps numero 3190 del 22 agosto 2018 che fornisce indicazioni relative alle modalità di gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione. Non tutti possono accedere a tale beneficio.

È possibile leggere qui la circolare completa: Pensione: la totalizzazione spetta a tutti i lavoratori, le ultime novità INPS

Totalizzazione contributi Enasarco

Un lettore ci ha contattato su WhatsApp e ci ha posto la seguente domanda: Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. Ho 56 anni e 32 anni di anzianità contributiva complessiva nella previdenza Inps. Diversi anni fa ho svolto l’attività di agente di commercio, poi causa vari problemi ho cessato di esercitare, e sono rimasto disoccupato per 2 anni, versando tuttavia i contributi volontari presso l’Enasarco in tale periodo. Domanda: potrò in futuro totalizzare i due anni di contribuzione non coincidenti e fare cumulo al momento del pensionamento? Attendo cortese risposta.

Risposta: Purtroppo, non è possibile ricongiungere i contributi versati all’Enasarco se non si è raggiunto il requisito minimo per la pensione di vecchiaia erogata dall’Enasarco. Il requisito minimo richiesto è di 67 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contributi. Tale contribuzione andrà persa.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062