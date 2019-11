Contributi figurativi per lavori socialmente utili: legge e domanda

Per chi ha svolto lavori socialmente utili è bene sapere che tali periodi possono essere riscattati gratuitamente per il diritto alla pensione (e se svolti prima del 31 luglio 1995 anche per la misura).I lavori socialmente utili (LSU) sono tutte quelle attività volte alla collettività che possono comprendere realizzazione di opere o fornitura di servizi. Per i lavori socialmente utili, solitamente, vengono utilizzati lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, soggetti che sono ancora alla ricerca della prima occupazione o, ancora, i disoccupati.

Un nostro lettore, cui abbiamo fornito già una risposta, ci chiede:

Grazie per la preziosa risposta.

A chi devo richiedere il riconoscimento dei contributi figurativi e

c’è una modulistica o una legge da citare nella domanda ?

cordialmente saluto e ringrazio

A prevedere il riscatto dei periodi prestati per lavori socialmente utili è articolo 8 del decreto legislativo 468/1997. Questa è la legge che può citare, se dovesse averne bisogno, nella domanda.

La domanda di riscatto deve essere inoltrata esclusivamente online all’INPS dall’Ente presso il quale è stato svolto il lavoro socialmente utile. Potrà, poi, rivolgersi direttamente all’Ente in questione per conoscere lo stato di avanzamento della domanda stessa.

Non esistono moduli prestampati per la presentazione della domanda (che appunto deve essere online e non cartacea). Si rivolga, quindi, all’Ente per il quale ha svolto tale attività, con nome, cognome, codice fiscale e una data di riferimento sarà l’Ente stesso a proddurre domanda di riscatto del periodo all’INPS.

