Rassegna oggi 30 agosto 2019 su: Contributi servizio militare per obiettori di coscienza; Concorso di 158 volontari Marina Militare; Concorso Inail per 1.514 posti; Conto corrente e tassi negativi: si pagheranno le banche per depositare i soldi; Pensione quota 100 e Reddito di cittadinanza non sono in pericolo; Quota 100 nel 2020 il diritto non si perde; Opzione donna la proroga a rischio; Pensione e invalidità, quali agevolazioni; Tutte le novità della giornata.

Contributi per il servizio prestato come obiettore di coscienza

Abbiamo trattato la casistica degli obiettori di coscienza, il servizio civile al posto del servizio militare di leva. L’Inps considera questo servizio e valido a tutti gli effetti ai fini pensionistici, per la copertura contributiva figurativa, bisogna fare richiesta. È possibile leggere qui la notizia: Contributi servizio civile (obiettori di coscienza), l’Inps come li considera?

Lavoro: Concorsi Marina militare e Inail

Concorso di 158 volontari Marina Militare VGF4

Concorso della Marina Militare per il reclutamento di 158 volontari VGF4 nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina. Il concorso ha come scadenza di presentazione di domanda di partecipazione il giorno 2 settembre 2019. Possono partecipare al reclutamento solo i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) della Marina Militare, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. Ecco come candidarsi qui: Marina Militare 2019: Bando straordinario per 158 Volontari VFP4 con scadenza il 2 settembre

Concorso Inail per 1.514 posti

L’Inail pubblica il concorso per n. 691 posti per il profilo di Ispettore del lavoro; n. 823 per il profilo di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso; n. 635 posti per il Profilo professionale amministrativo; n. 57 posti per il profilo di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso. Il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari delle FF.AA. Leggi qui come inoltrare la domanda: Concorso INAIL, INL rivolto a 1514 nuove unità di lavoro

Conto corrente e tassi negativi: si pagheranno le banche per depositare i soldi

Si pagheranno le banche per depositare i soldi, è quello che già succedendo nei paesi europei con l’applicazione dei tassi negativi sui conti corrente, e sembra non esserci alternativa. Leggi qui la notizia completa: Conti corrente: tassi negativi esasperano i risparmiatori che protesteranno contro i governi

Pensioni: Quota 100, Opzione donna e pensione con requisiti ridotti per invalidità

L’argomento pensioni non manca nella nostra rassegna, abbiamo trattato varie misure pensionistiche analizzando, secondo le indiscrezioni, cosa succederà nel 2020 con il nuovo Governo. Nello specifico:

Quota 100 e reddito di cittadinanza non corrono rischi

Dalle ultime indiscrezioni, il Governo Conte bis, se verrà formulato, non dovrebbe incidere sulle misure pensionistiche in atto, quale Quota 100 e reddito di cittadinanza. La notizia completa qui: Quota 100 e reddito di cittadinanza: non rientrano nelle modifiche del nuovo governo

Inoltre, sempre in riferimento alla Quota 100 abbiamo analizzato quando non si perde il diritto al pensionamento anche se la misura fosse soppressa, modifica o abolita, per effetto della cristallizzazione. La notizia completa qui: Pensione Quota 100, anche con il cambio di governo il diritto non si perde

Opzione donna con scadenza al 31 dicembre 2019, cosa succederà nel 2020?

Sulla proroga di questa misura tanti dubbi, si spera che la promessa fatta dal sottosegretario Durigon venga considerata e nel 2020 sia prorogata come promesso, difficile fare una previsione in questo caos politico. Leggi qui la notizia completa: Opzione donna sospesa al 31 dicembre 2019?

Pensione e invalidità, quali alternative

I lavoratori disabili con ridotte capacità lavorative certificate, hanno diritto a delle agevolazioni anche ai fini pensionistici, ma non tutti possono accedervi. I requisiti sono restrittivi e permettono un’invalidità con una percentuale che superi una certa soglia. Abbiamo elencato in breve le alternative in quest’articolo: Pensione con 30 anni di contributi e invalidità, quali possibilità

