Rassegna di oggi 16 agosto 2019 su: Contributi figurativi servizio militare; Pensione anticipata Quota 100; Conto corrente e operazione bancarie a rischio; Congedo straordinario con legge 104 per assistere in via continuativa il familiare disabile;

Servizio militare riscattabile utile per il pensionamento

I contributi figurativi per il periodo di servizio militare sono validi per il diritto che per la misura di tutte le forme pensionistiche, comprese quelle di anzianità. C’è una differenza se il servizio di leva è stato prestato obbligatoriamente o volontariamente. Abbiamo specificato le differenze in quest’articolo: Pensione e servizio militare: c’è differenza fra servizio obbligatorio e volontario

Pensione Quota 100 a rischio con la crisi di Governo?

La crisi di Governo crea preoccupazione nei cittadini e nella nuova misura di pensione anticipata Quota 100. A tranquillizzare e specificare che le misure emanate in questo Governo non subiranno varianti sono entrambi i premier Salvini e Di Maio. Leggi qui la notizia completa: Novità pensione Quota 100: incumulabilità e sospensione dell’assegno, la dichiarazione da presentare

Conto corrente e versamento sul proprio conto di un assegno intestato a un’altra persona

Abbiamo analizzato la possibilità di incassare un assegno bancario senza farlo transitare sul proprio conto corrente ma su uno di un’altra persona è rischioso. Quest’operazione non è esente da rischi a chiarirli è proprio l’Agenzia delle Entrate. Leggi qui la notizia completa: Conto Corrente: versare un assegno bancario su un conto non mio, è lecito? Ecco cosa prevede la legge

Congedo legge 104 e possibilità di uscire per un week end

Un lettore che fruisce del congedo legge 151 per assistere il familiare con handicap grave in base alla legge 104 art. 3 comma 3, ci chiede se può assentarsi per un week-end e farsi sostituire da una persona per accudire il familiare. Nel congedo sono previsti i concetti di: assistenza permanente, continuativa e globale, questo impedisce la possibilità di fruire del congedo e assentarsi una giornata intera. La risposta completa qui: Congedo straordinario con legge 104, ci si può allontare per un giorno?

Lavoro e pausa pranzo: la Corte decide che dev’essere pagata come straordinario

Una sentenza della Suprema Corte stabilisce che se la pausa pranzo è abolita dal datore di lavoro e sostituita da buoni pranzo spendibili presso terzi, i 15 minuti di pausa devono essere pagati come straordinario e non recuperati. Leggi qui i dettagli della sentenza: Lavoro: pausa pranzo anche con buoni pasto va pagata come straordinario, la sentenza