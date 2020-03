Quando si è vicino alla pensione si fanno i conti con i contributi e su quanto si è accumulato in una carriera lavorativa, un dato determinate per la pensione. Succede che in alcuni casi per pochi mesi non si raggiunge il requisito contributivo richiesto. Come nel caso di una nostra lettrice che ci scrive: Buongiorno, volevo un’informazione ho 59 anni e mi mancano 8 mesi per andare in pensione siccome non ho reddito non lavoro la fabbrica ha chiuso mi può indicare cosa fare, grazie mille.

Contributi volontari utili al pensionamento e detraibili nel 730

Lei può fare richiesta dei contributi volontari in modo da coprire gli otto mesi che le mancano. Per i contributi volontari bisogna presentare richiesta telematica all’INPS Il versamento non può essere effettuato in un’unica soluzione ma per i periodi correnti (quattro trimestri ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

Va precisato che per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. Lei non lavorando, può presentare subito la domanda di autorizzazione.

L’autorizzazione rilascia dall’Inps non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

Equiparati a tutti gli effetti

I contributi volontari sono equiparati a tutti gli effetti, a quelli obbligatori e quindi ai fini pensionistici hanno lo stesso valore. Sono validi sia per la pensione anticipata, di vecchiaia o qualsiasi altra forma pensionistica anticipata in vigore.

L’unica eccezione è data dai soli contributi puri, quelli richiesti in possesso di anzianità contributiva la 31 dicembre 1995. Solo in questo caso la contribuzione volontaria non è valida per il perfezionamento del requisito per la pensione anticipata (legge 335/1995).

Detraibili nel 730 come “oneri deducibili”

Inoltre, è possibile portare in detrazione nel 730 i contributi versati, come oneri deducibili, con una riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l’imposta.

