Contro l’acne è dannoso usare dentifricio e bicarbonato

È una notizia che stupirà milioni di italiani di tante generazioni, costretti in gioventù a fare i conti con l’acne; l’uso di dentifricio e bicarbonato messi sui brufoli, non porta alcun beneficio, lo dichiarano degli esperti dell’istituto superiore di Sanità, che smontano una fake news ormai messa in giro da decenni.

Andiamo a vedere quali sono le verità e le controindicazioni

La diceria di applicare una piccola quantità di dentifricio sui brufoli da trattare illudendosi di seccarli, di eliminare le impurità e sperare di raggiungere concreti benefici, è una cosa del tutto errata, infatti non solo non porta alcun beneficio, ma se prolungato, potrebbe danneggiare ancora di più la pelle già irritata dall’acne.

Le persone che lo fanno hanno l’illusione di migliorare, ma questo è dovuto alla sensazione di un leggero bruciore dovuta all’applicazione del dentifricio. Spiegano gli esperti, che la composizione chimica del dentifricio, nasce per avere risultati utili solo nel campo dell’igiene orale e non certo per la cura dell’acne.

Anche per quanti riguarda l’uso del bicarbonato, ci si commette un errore, economico e semplice da usare, non è certo curativo per l’acne, e la convinzione che asciuga i brufoli e riduca il sebo in eccesso, non è antinfiammatorio, anzi, può far aumentare il rossore e l’irritazione della pelle.

È opportuno, ed è un consiglio per tutti quelli che ne soffrono, che per curare l’acne bisogna evitare i rimedi fai da te, bisogna usare terapie appropriate, prodotti specifici e sicuramente sotto controllo medico.

Vaccino contro l’acne, ecco le ultime novità

