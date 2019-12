Controlli dal Fisco: ecco chi deve stare attento, la programmazione 2020 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida per la programmazione 2020 che prevedono controlli a tappeto per tutti senza risparmiare nessuno; il controllo sarà eseguito anche sugli autonomi e professionisti che applicano il regime forfettario.

Controlli dal Fisco: ecco per deve stare attento

Le linee guida per la programmazione 2020 dell’Agenzia delle Entrate, diffuse con un’anticipazione, dovrebbero puntare ad effettuare controlli su:

professionisti e autonomi che applicano il regime forfettario;

corrispettivi;

analisi di rischio sugli Isa;

contributi previdenziali e bonus Renzi;

spesometro;

agevolazioni ricerca e sviluppo;

Onlus e finte Onlus

L’Agenzia delle entrate procederà anche con i controlli sui conto correnti, analizziamo come difendersi.

Controlli fiscali su conto corrente

Il controllo dei conti correnti in base all’intestatario hanno una diversa modalità. Se l’intestatario è un imprenditore, vengono effettuati i controlli su tutte le operazioni: versamenti, bonifici e prelievi che devono superare i 5 mila euro mensili o i mille euro al giorno. Per tutti gli altri contribuenti, l’Agenzia delle Entrate analizza solo i bonifici e i versamenti effettuati sul conto corrente, mentre i prelievi non vengono considerati e sono liberi.

L’art. 32, comma 1, numero 2 del Dpr 600/1973 e Art. 51, comma 2, numero 2, del Dpr 633/1972, prevede che nel controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate siano riscontrati bonifici ricevute senza giusta motivazione, questi possono essere considerati redditi e sono frutto di evasione fiscale.

Per approfondimenti su come l’Agenzia delle Entrate opera i controlli sui conto corrente, consigliamo di leggere: Conto corrente: come difendersi dai controlli del Fisco

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube