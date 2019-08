Rassegna oggi 5 agosto 2019 su: Reddito di cittadinanza (modulo S183 – Spese mediche – il Fisco controlla il conto corrente); Controlli fiscali su vendite online e negozi; Fattura elettronica e sconti immediati per i lavori in casa; Congedo con legge 104 e requisito di convivenza; Visita fiscale e fasce di reperibilità; Offerte di lavoro in Abbruzzo; tutte le novità della giornata.

Reddito di cittadinanza: Modulo S183 – Spese mediche – Fisco e conto corrente

Abbiamo specificato come inviare il Modulo S183 per inviare le modifiche reddituali o altro, avvenute per i percettori del Reddito di cittadinanza da presentare entro 30 giorni, pena la decadenza della prestazione. La notizia completa qui: Conto Corrente controllato dal Fisco, per il Reddito di Cittadinanza non serve autorizzazione

Card reddito di cittadinanza per pagare le spese mediche?

Abbiamo esaminato nel dettaglio cosa è possibile acquistare con la card del Reddito di Cittadinanza, in particolare ci siamo soffermati sulle spese mediche che non sono previste nell’elenco e non sono nemmeno escluse. Sul principio di base queste spese rientrano nelle spese da poter pagare con la card RdC. Leggi qui la notizia completa: Reddito di cittadinanza per il pagamento delle spese mediche (fisioterapista)

Fisco controlla i conti correnti e per il Rdc non serve autorizzazione

Controlli fiscali su negozi e vendite online

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, introdotto dal Decreto Crescita, prevede controlli fiscali su negozi e vendite online. In tal modo, neanche l’e-commerce potrà essere covo di evasori fiscali. Tutti coloro che gestiscono un marketplace o qualsiasi altra piattaforma digitale tramite la quale possono vendere e guadagnare saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite online da loro effettuate. Decreto Crescita e evasione fiscale, controlli anche su negozi e vendite online

Lavori in casa e sconto su fattura elettronica

Chi effettua i lavori in casa può ottenere uno sconto immediato sulla fattura elettronica, per sapere come ottenerlo, consigliamo di leggere: Lavori in casa e sconto fiscale immediato in fattura, come ottenerlo?

Congedo straordinario legge 151 per i familiari con legge 104

Continuano i dubbi sul requisito di convivenza richiesti per il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Abbiamo chiarito quali strumenti è possibile attuare in sostituzione del requisito di convivenza e come fare: Congedo biennale retribuito con legge 104: chiarimenti sul requisito di convivenza

Visita fiscale e fasce di reperibilità: le Faq aggiornate

Abbiamo risposto ai vari dubbi dei lettori sulle fasce di reperibilità della visita fiscale e quando è possibile avere l’esonero. Abbiamo specificato le varie patologie invalidanti che ne danno diritto e cosa il medico di base deve attestare nel certificato di malattia telematico. Inoltre, abbiamo trattato l’aspetto anticostituzionale fra dipendenti pubblici e privati. Leggi qui la notizia completa: Visita fiscale e fasce di reperibilità: casi di esonero e ultime novità con differenza fra pubblico e privato

Offerte di lavoro in Abruzzo

Nuove assunzioni in Abruzzo, le figure professionali richieste: n. 3 specialisti amministrativi e 3 ambientali, uno per il settore rifiuti, due per le politiche energetiche; n. 1 biologo e 2 geologi nei settori rifiuti e autorità ambientale; n. 2 specialisti ecologi e 6 ingegneri civili per gli uffici del genio civile; n. 3 specialisti amministrativi per il dipartimento della presidenza, in particolare per il servizio di europrogettazione; n. 2 ingegneri, uno per il servizio porti e aeroporti e uno per le reti ferroviarie; n. 2 economisti per il dipartimento delle opere pubbliche, uno per il servizio rifiuti e l’altro per l’autorità ambientale. Leggi qui come candidarti: Nuove offerte di lavoro in Abruzzo per ingegneri, economisti e geologi