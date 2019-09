Controlli sui contanti, arrivano maggiori verifiche per chi transita al confine e porta fuori il denaro. L’Agenzia delle Dogane ha creato un apposito indicatore che raggiunge in pieno le performance dell’Agenzia e sarà attivo per il triennio 2019 -2021. I controlli saranno effettuati sui soggetti che passano il confine. Il sistema ha estrapolato una voce specifica sugli accertamenti valutari, assente nel piano precedente. Nel documento si prevedono 120.000 controlli da parte delle dogane, nei confronti di tutti i soggetti che passano il confine, con una percentuale delle violazioni accertate in materia valutaria prevista pari al 5%.

