Convocazione al centro per l’impiego: di cosa si tratta?

Una convocazione inaspettata può far preoccupare, soprattutto se non si conosce la motivazione per la quale si è stati convocati. Ma niente paura, il centro per l’impiego non convoca mai per qualcosa di brutto. al limite può trattarsi di un controllo, di un approfondimento, di una proposta di lavoro o della sottoscrizione del Patto di lavoro per il reddito di cittadinanza.

Convocazione centro impiego

Un nostro lettore, preoccupato, ci chiede

Buongiorno sono stato convocato al centro del impiego il 6 dicembre . Di cosa si tratta. Grazie

Ovviamente, non avendo la sfera di cristallo, non sappiamo minimamente per quale motivazione il centro dell’impiego può averla convocata. Possiamo ipotizzare quali possono essere le motivazioni consuete per una convocazione, però.

Se è percettore di reddito di cittadinanza, è bene sapere che dal 9 settembre sono iniziate le convocazioni al centro dell’impiego per le sottoscrizione del patto di lavoro necessaria per continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza.

A doversi presentare all’appuntamento, in questo caso, è l’intero nucleo familiare ad esclusione di chi ha un reddito autonomo, dei maggiorenni occupati o che frequentano un corso di studi, di coloro che sono esclusi dalla scala di equivalenza Isee, degli over 65 e dei beneficiari di pensione diretta.

In caso non fosse percettore di reddito di cittadinanza, invece, la convocazione può essere finalizzata all’aggiornamento dei suoi dati visto che questo è un momento ricco di concorsi pubblici che partono proprio dai centri per l’impiego.

In alternativa il centro per l’impiego potrebbe convocare in caso di lavoro per la persone convocata ma non credo sia il suo caso essendo la convocazione datata il 6 dicembre.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062