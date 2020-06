Cooking Therapy o cucinoterapia è un metodo innovativo, interamente basato sul profondo senso di appagamento interiore che l’atto del cucinare restituisce. Non bisogna essere particolarmente abili nel preparare i cibi per poterla sperimentare, tutti possono testarne i benefici per la propria psiche.

Cooking Therapy: di cosa si tratta nello specifico?

La Cooking Therapy intende sfruttare i benefici che provengono dalla preparazione dei cibi, magari combinando gli alimenti, giocando con essi nell’intento di valorizzarli. In molte Università americane e nei centri di Rehab è già molto utilizzata per la cura di specifiche patologie: si varia da patologie di impronta alimentare (come l’anoressia o la bulimia), fino ad arrivare alla cura della depressione e dei disturbi della personalità.

I maggiori risultati si sono verificati maggiormente per la prima tipologia di patologie, essendo la Cooking Therapy il miglior modo per apprezzare il cibo e correggerne la consumazione. Anche nelle carceri (persino italiane) la preparazione dei cibi è uno strumento di riabilitazione dei condannati.

I principali benefici della Cooking Therapy:

Si tratta di una vera e propria sfida personale, quella di preparare del buon cibo per se stessi o per i propri cari. La Cooking Therapy è quindi un ottimo metodo per la cura del proprio corpo e del proprio animo. Attraverso questa terapia i pazienti si dicono soddisfatti delle proprie capacità, con una maggiore stima di se stessi e avvertono un immenso senso di realizzazione personale.

Se coltivato, l’amore per il cibo e per le sue infinite preparazioni, stimola in primis la curiosità; chi cucina è naturalmente portato a creare nuove combinazioni di sapori, reinventandosi completamente. Il rispetto poi di ricette o di dosaggi, istruisce l’individuo al rispetto delle regole, modulandone fortemente i comportamenti.

Come sperimentare con il cibo:

Nella Cooking Therapy, le preparazioni che sembrano restituire un maggior senso di appagamento, sono sicuramente gli impasti ed i lievitati. Si tratta di particolari metodologie di preparazione dei cibi per le quali è richiesta maggiore cura ed attenzione. Il senso di responsabilità viene notevolmente sollecitato.

Ed il fisico? Negli impasti in particolare, vengono allenati i muscoli delle braccia, delle spalle, delle mani e dei polsi. Si tratta di vero esercizio fisico, accompagnato da una buona dose di positività e di libertà di espressione. Mediante la rivoluzionaria Cooking Therapy, si stimola l’intelletto e la memoria e si consolida la cura per il prossimo.

D’altronde, con il cibo, le emozioni sono sempre assicurate!

