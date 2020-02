Coop: richiamato lotto di vongole: pericolo Escherichia Coli

Come tutti i giorni, quando si esce a fare la spesa, bisogna fare molta attenzione alle allerte alimentari che ci sono in giro e che inconsapevolmente possiamo acquistare. Adesso è il momento di un richiamo importante e che può fare danni, vediamolo.

Richiamato lotto di vongole ritirato dai supermercati Coop

La stessa Coop ha diffuso un’allerta e un susseguente richiamo delle vongole New Copromo, il prodotto in esame è venduto in buste retinate da 500 grammi, con confezionamento in data 4 febbraio 2020, il numero di lotto è 0035C, il motivo è la possibile presenza di Esterichia Coli.

Ecco la lista dei punti vendita interessati dal prodotto in allerta:

Titan-Coop di San Marino

Cervia Mazzotti di Cervia

Andrea Costa a Bologna

Ravenna-Gallery

IperCoop Borgo a Bologna

IperCoop Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino Chieti

IperCoop Città delle Stelle ad Ascoli Piceno

IperCoop Lungo Salvio a Cesena

IperCoop Globo a Lugo

IperCoop Miralfiore a Pesaro

Si prega i signori consumatori di fare molta attenzione e controllare se sono in possesso delle vongole in allerta. Nel caso ne fossero in possesso di non consumare in modo assoluto il prodotto e di riportarle al punto vendita dove le avete acquistate, vi saranno sostituite con un prodotto buono non in allerta o vi sarà rimborsata la cifra da voi pagata, non necessita di scontrino fiscale che convalidi l’acquisto.

