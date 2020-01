Coop ritira dalla vendita barrette Lubs della Probios: possibile presenza di ocratossina A

La Coop ha tenuta a diffondere la notizia tramite il suo sito di un’allerta legata ad alcuni lotti di barrette Lubs al gusto banane e mandorle e vaniglia e mandorle della Probios che ha deciso direttamente il ritiro dalla vendita del prodotto per una sospetta presenza di ocratossina A.

Andiamo a vedere esattamente le caratteristiche del prodotto in allerta e i suoi lotti

Durante le analisi di laboratorio di controllo sono stati riscontrati livelli di ocratossina A, e da qui il provvedimento. I prodotti interessati dell’allerta e del relativo richiamo sono:

barrette banana e mandorle, il lotto è il numero 19391 con data di scadenza 23 settembre 2020 e lotto numero 19433 con scadenza 20 ottobre 2020

barrette vaniglia e mandorle, il lotto è il numero 19461 con la data di scadenza dell’11 novembre 2020

Le barrette oggetto dell’allerta sono prodotte in Germania e poi distribuite in Italia da Probios Spa di Firenze.

L’ocratossina A è prodotta da molte specie fungine e sono molto diffuse in natura, si formano durante la crescita delle colture e solitamente vanno a svilupparsi durante il tempo di deposito e sono ritenute comunque contaminanti per gli alimenti.

Si raccomanda i signori consumatori di controllare se sono in possesso di questo prodotto, e se corrispondesse a quelli in allerta si possono portare tranquillamente dove sono state acquistate. Saranno sostituite con altra merce buona o vi sarà restituito l’importo intero da voi pagato, non necessita di scontrino fiscale che ne attesta l’acquisto.

