Coop va incontro alle famiglie in difficoltà: vale per chi userà i buoni spesa del Governo

Vai a fare la spesa con i buoni sconto del Governo e la Coop aggiunge un ulteriore sconto per tutte le famiglie in difficoltà. La Coop ha subito risposto in modo positivo alla chiamata di sabato del Presidente del Consiglio all’appello che è stato lanciato dovuto allo stanziamento di 400 milioni dato ai Comuni per aiutare tutti quelli che hanno veramente bisogno.

La Coop si rende disponibile ad un ulteriore sconto per chi usa i buoni del Governo

I 400 milioni stanziati dal Governo verranno distribuiti ai Comuni come buoni spesa per acquistare alimenti e prodotti di prima necessità, per aiutare i più bisognosi. La Coop subito si è resa disponibile a collaborare con questa emergenza e con il bisogno di queste famiglie.

Il progetto della Coop darà la possibilità a tutti quelli che andranno a fare la spesa usando i buoni, ad avere un ulteriore sconto.

Ecco il comunicato dell’azienda che si schiera con il Presidente del Consiglio e dichiara:

“Aderiamo alla richiesta avanzata dal Governo e siamo disponibili a incrementare con un ulteriore sconto i buoni messi a disposizione dai Comuni per le famiglie in difficoltà economica. Quella avanzata dal Presidente del Consiglio a nome del Governo è una proposta importante che coglie l’emergenza economica per tante famiglie in difficoltà e che richiede un rapido intervento e il contributo di tutti. Coop farà la sua parte e per questo auspichiamo una rapida attuazione del provvedimento, in modalità semplici ma rigorose che individuino per singolo comune le effettive necessità delle persone e che siano applicabili in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Da parte nostra chiederemo la collaborazione dei più importanti soggetti dell’industria alimentare che come noi sono impegnati nella fornitura dei beni essenziali alle famiglie”.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube