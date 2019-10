CoopVoce, dal 10 ottobre con 7,50 euro ritorna la ChiamaTutti Enjoy

Nuove notizie da parte del mondo della telefonia e delle offerte, in particolare stiamo parlando dell’operatore virtuale CoopVoce. Infatti, viene reso noto dallo stesso operatore che a partire dal prossimo 10 ottobre 2019, fino al prossimo 20 novembre 2019, tutti i nuovi e già clienti dell’operatore virtuale CoopVoce, potranno nuovamente attivare l’offerta ChiamaTutti Enjoy a 7.50 euro al mese.

Sappiamo anche qualcosa sul costo iniziale per i nuovi clienti, il quale è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso per l’acquisto della nuova SIM. Invece, chi è già cliente dovrà pagare un contributo di attivazione di 9 euro. Vediamo di seguito tutte le informazioni da conoscere di questa offerta telefonica.

CoopVoce rilancia l’offerta di ChiamaTutti Enjoy, per nuovi e vecchi clienti

Nello specifico la ChiamaTutti Enjoy prevede 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet.

Come abbiamo già anticipato nel titolo, il prezzo è di soli 7.50 euro al mese.

Nel caso in cui si verificasse il superamento dei minuti e degli SMS compresi nel bundle, si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet verrà bloccato fino al rinnovo successivo.

Nel caso, invece, in cui il credito non sia sufficiente a coprire il rinnovo, l’offerta verrà sospesa per 30 giorni.

Quini, ovviamente, per riattivarla bisognerà fare una ricarica entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata per sempre.

Se invece parliamo di un ipotetico caso di sospensione, il traffico voce e SMS sarà tariffato secondo le condizioni del piano tariffario.

Ricordiamo che tutti i minuti, SMS e Giga non utilizzati entro la scadenza mensile, andranno persi e non sarà possibile utilizzarli in aggiunta a quelli del mese successivo.

Infine, concludiamo col dirvi che tutti i clienti, in caso di esaurimento di minuti, Giga o SMS, potranno decidere di anticipare il rinnovo dell’offerta stessa, all’interno dell’Area Clienti del sito ufficiale, chiamando il numero gratuito di assistenza automatica al 4243688 o il Servizio Clienti 188.

Per saperne di più sull’offerta vi invitiamo a dare un’occhiata sul sito ufficiale del gestore.

