Coranavirus, aumenta il numero dei contagi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore torna ad aumentare in Italia il numero dei nuovi positivi al coronavirus. Questi infatti sono stati 162 contro i 114 di ieri. Diminuiscono però i decessi che passano dai 17 di ieri ai 13 di oggi. Il numero dei guariti è aumentato di 575 unità rispetto a ieri. Per effetto di questi dati dunque il numero degli attualmente positivi in Italia è diminuito nelle ultime 24 ore di ben 426 unità. Questo è quanto è emerso dall’ultimo bollettino della protezione civile per quanto concerne l’epidemia di Covid-19.

Coronavirus: tornano a crescere i nuovi positivi ma calano i decessi e il totale degli attualmente positivi

Esattamente, in Italia da quando ha avuto inizio l’epidemia di coronavirus il numero dei casi totali ha raggiunto quota 243.506. I decessi sono arrivati a 34.997 mentre i guariti a 196.016. Sono attualmente positivi a Covid-19 12.493 persone. Di queste 11.639 si trovano in isolamento domiciliare, 797 sono ricoverate in ospedale con sintomi e 57 in terapia intensiva. La Lombardia si conferma come la prima regione per casi di nuovi positivi con 63 nuovi casi. A seguire con 21 il Veneto e con 20 il Lazio. Si registrano zero nuovi positivi al virus in ben 7 regioni su 20.

