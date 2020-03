Cornavirus e prezzo della benzina: arrivano i ribassi sul costo dei carburanti

Gli effetti della diffusione del coronavirus a livello mondiale si fa sentire anche sul prezzo della benzina. Secondo quanto registrato dalla Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali e Carburanti (Anisa), dovremmo assistere ad un ulteriore ribasso del costo del petrolio greggio che dovrebbe impattare anche sul costo dei carburanti a causa, anche, dell’impatto che il coronavirus potrebbe avere sull’economia globale.

Petrolio, benzina e coronavirus

La preoccupazione principale dei paese produttori di petrolio è che potrebbe esserci, a causa della crisi economica, un crollo del prezzo dell’oro nero che si ripercuote, a catena, anche sul prezzo dei carburanti.

Si sono registrati proprio a partire da questa settimana, i primi ribassi sia di benzina che di diesel. A ridurre i prezzi sono stati sia Eni che Q8, calando il prezzo dei rifornimento di circa 1 centesimo per litro.

I prezzi praticati sul territorio nazionale per il self service, in ogni caso, restituiscono una fotografia che mostra solo lievi ribassi dei prezzi: la benzina attualmente è a 1,550 euro al litro con variazioni tra i diversi marchi che vanno 1,548 a 1,563 euro al litro (per il no logo si sono registrati prezzi medi su territorio nazionale di 1,541 euro al litro).

Per quel che riguarda, invece, il diesel il prezzo medio applicato su territorio nazionale al self service è di 1,438 euro al litro con variazione tra i diversi loghi che vanno sai 1,435 ai 1,451 euro al litro (per il no logo il prezzo medio applicato su territorio nazionale è di 1,425.

Per il servito, invece, i prezzi applicati sono di 1,695 per la benzina e di 1,585 per il diesel.

