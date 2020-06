Coronavirus: -1.073 positivi in meno rispetto a ieri in Italia

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi in Italia a COVID-19 è sceso di 1.073 unità rispetto a ieri. Questo per effetto di 379 nuovi casi, 53 vittime e 1.399 guariti. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è diminuito rispetto a ieri di 189 casi e quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è sceso di 13 unità. Per effetto di questi ultimi dati della protezione civile il numero dei casi totali di coronavirus in Italia è salito a quota 236.142. Il numero dei decessi totali è arrivato a quota 34.167.

I casi di coronavirus in Italia in questo momento sono 30.637 in calo di oltre mille unità rispetto a ieri

I guariti in Italia da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sono esattamente 171.338. Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 30.637 persone. Di queste 26.270 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo. I ricoverati in ospedale sono 4.131 e i casi più gravi rappresentati dai pazienti in terapia intensiva sono in totale 236. In Lombardia il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è aumentato di 252 unità. In Piemonte si sono registrati 42 nuovi casi e 25 in Emilia Romagna. Sono queste le regioni con il più alto numero di nuovi casi. Da Segnalare zero casi in Molise, Valle d’Aosta e Sicilia. Un caso invece nelle Marche, in Puglia, in Friuli, in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: l’epidemia sarebbe iniziata in Cina alla fine dell’estate scorsa

Ti potrebbe interessare: Indennità Covid-19 da 400 a 600 euro per i lavoratori domestici, da oggi si può inviare la domanda, le novità Inps

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube