Coronavirus: -1.158 persone infette in Italia nelle ultime 24 ore

Nuovo bollettino della protezione civile concernente l’epidemia di coronavirus in Italia. Alle ore 17 del 24 maggio 2020 i malati di covid-19 in Italia diminuiscono di 1.158 unità. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 50, i nuovi positivi 531, mentre i guariti sono aumentati di 1.639 unità. I pazienti ricoverati sono scesi rispetto a ieri di 82 unità è quelli in terapia intensiva di 19 unità. Per effetto di questi dati dunque il numero dei casi totali di coronavirus nel nostro paese è salito a quota 229.858.

Nelle ultime 24 ore in Italia solo 50 morti di coronavirus e -1.158 malati

Il numero dei morti totali in Italia dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 è salito a quota 32.785. I guariti nel nostro paese attualmente hanno raggiunto la cifra di 140.479. Attualmente sono positivi al virus 56.594 persone. Di queste la maggior parte si trovano in isolamento domiciliare. In totale le persone chiuse a casa con il virus sono 47.428. Ciò significa che i pazienti ricoverati sono ormai una minoranza. I pazienti in ospedale sono infatti 8.613. I casi più gravi, cioè quelli in terapia intensiva sono scesi a quota 553. Dei 531 positivi ben 285 si sono registrati in Lombardia. Preoccupa la Liguria che con 53 nuovi casi diventa la seconda regione con più nuovi positivi dietro alla Lombardia superano Piemonte ed Emilia Romagna.

