Coronavirus: -1.162 positivi in Italia nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi in Italia è diminuito di 1.162 casi rispetto a ieri. Questo in quanto i nuovi positivi sono aumentati di 202 casi, i decessi sono stati 71 e i guariti 1.293. I ricoverati in ospedale sono diminuiti di 261 e quelli in terapia intensiva sono diminuiti di 14 unità. Per effetto di questi dati comunicati dalla protezione civile il numero di casi totali di persone affette da Covid-19 nel nostro paese sono 235.763.

Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi al coronavirus in Italia è diminuito di 1.162 casi

I decessi totali sono arrivati a 34.114 mentre i guariti sono complessivamente 169.939. Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 31.710 persone. Di queste 27.141 si trovano in isolamento domiciliare, 4.320 in ospedale e 249 in terapia intensiva. Per quanto riguarda la situazione dei nuovi casi di Covid-19 nelle singole regioni, in Lombardia si registrano 99 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 26 in Piemonte e 24 in Emilia Romagna. Zero casi in Puglia, Trento, Bolzano, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata. Un solo caso in Sicilia, Molise, Umbria e Campania.

