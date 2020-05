Coronavirus: -1.294 casi +92 decessi nelle ultime 24 ore in Italia

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia. Alle ore 17 del 25 maggio si registrano -1.294 casi di Covid-19 nel nostro paese. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 92 mentre i nuovi positivi sono 300. I guariti sono aumentati di 1.502 unità. I pazienti ricoverati in ospedale sono scesi di 428 unità e quelli in terapia intensiva di 12 unità. Alla luce di questi dati dunque in Italia i casi totali di persone colpite dal virus sono 230.158.

Coronavirus: +300 positivi in Italia il 25 maggio 2020, +92 morti -1.294 casi rispetto alle scorse 24 ore

I morti di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono esattamente 32.877. I guariti in totale sono invece 141.981. Attualmente dunque per effetto degli ultimi dati ufficiali rilasciati dalla protezione civile, i positivi attualmente a Covid-19 sono 55.300. Di questi ben 46.574 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti ancora ricoverati in ospedale sono 8.185 e quelli più gravi che si trovano in terapia intensiva sono 541. In Lombardia i nuovi positivi sono 148, in Piemonte 48 e in Emilia Romagna 29.

