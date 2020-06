Coronavirus: -1.340 casi in Italia nelle ultime 24 ore ma +34 decessi

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 34 nuovi decessi. I nuovi casi sono aumentati di 210 unità di cui il 68% in Lombardia. Il numero dei guariti è aumentato di 1.516 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva diminuiscono ancora. I primi di 187 e i secondi di 30 unità. Dunque il numero dei positivi in Italia è diminuito di 1.340 casi nelle ultime 24 ore. Per effetto di questi dati i casi totali di coronavirus nel nostro paese hanno raggiunto quota 237.500. I decessi in totale sono arrivati a quota 34.405 mentre i guariti sono ora 178.526.

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus

Attualmente sono positivi a Covid-19 in Italia 24.569 persone. Di queste 21.091 sono in isolamento domiciliare, 3.301 sono ricoverate in ospedale e 177 in terapia intensiva. In Lombardia come dicevamo si sono registrati il 68% dei casi delle ultime 24 ore pari a 143 casi. 29 casi si registrano in Piemonte e 13 in Emilia Romagna. Un solo caso si è verificato nelle ultime 24 ore secondo la protezione civile in Veneto, Marche, Friuli, Abruzzo e Umbria. Zero casi invece in Campania, Puglia, Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

