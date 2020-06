Coronavirus: -1.512 positivi nelle ultime 24 ore in Italia

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 1.512 positivi in meno rispetto a ieri. I decessi sono stati 55, i guariti 1.780 e i nuovi positivi 346. Negli ospedali i pazienti ricoverati sono diminuiti ancora e in terapia intensiva i casi gravi si sono ridotti di 7 unità. Per effetto di questi dati della protezione civile possiamo dire che i casi di Covid-19 in Italia in totale dall’inizia dell’epidemia sono 236.651. Il totale dei decessi è arrivato a quota 34.301 e quello dei guariti a 174.865.

Coronavirus: nelle ultime 24 ore si registrano 1.512 positivi in meno. I decessi sono stati 55, i guariti 1.780 e i nuovi positivi 346

Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 27.484 persone. Di queste 23.518 si trovano in isolamento domiciliare, 3.747 in ospedale e 220 sono ricoverate in terapia intensiva. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 210 nuovi casi, 40 in Piemonte e 28 in Emilia Romagna. Zero casi invece in Campania, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Puglia, Molise e Basilicata. Un caso solo invece Sicilia e in Calabria.

