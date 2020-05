Coronavirus: -1.518 nelle ultime 24 ore in Italia

Nuovo aggiornamento dalla protezione civile per quanto riguarda la situazione coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi è diminuito di 1.518 unità rispetto alla giornata di ieri. Per la prima volta da marzo il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è stato inferiore a mille unità: +802. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 165 nuove vittime. I guariti invece sono aumentati di 2.155 unità. I ricoverati in ospedale continuano a scendere. Nelle ultime 24 ore sono calati di 216 unità e quelli in terapia intensiva di 7.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia oggi 10 maggio 2020 alle ore 17

In totale i positivi al coronavirus in Italia da quando ha avuto inizio l’epidemia di coronavirus sono esattamente 219.070. I decessi totali sono 30.560 e i guariti 105.186. Attualmente sono positivi a covid-19 83.324 persone. Di queste 13.618 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 1.027 in terapia intensiva e 68.679 in isolamento domiciliare con sintomi lievi. In Lombardia i casi sono aumentati di 282 unità nelle ultime 24 ore e in Piemonte di 116. In Emilia Romagna i nuovi casi sono invece 77.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, fase 2 e spostamenti: domicilio, residenza e abitazione, quali consentiti?

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, tamponi positivi fatti su capre e alberi da frutto. Tanzania li sospende, qualcosa non quadra

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube