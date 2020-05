Coronavirus: -1.570 positivi in Italia e +119 morti nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento della situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia. Secondo la protezione civile nelle ultime 24 ore si sono registrati 119 nuovi decessi a causa di covid-19. I nuovi positivi sono stati 669 e i guariti 2.120. I pazienti ricoverati in ospedale sono diminuiti di poco meno di 300 unità e quelli in terapia intensiva di 23 casi. Per effetto di ciò il numero dei positivi in Italia al virus è diminuito di 1.570 unità nelle ultime 24 ore. I casi totali fino ad ora nel nostro paese sono 229.327. I morti per coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono stati fino ad ora 32.735.

Coronavirus: in Italia +119 morti -1.570 casi i guariti sono aumentati di 2.120 unità

Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 57.752 persone. Di queste 48.485 si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sintomi leggeri o senza alcun sintomo. I ricoverati in ospedale invece sono 8.695. Infine tra i casi più gravi i pazienti ricoverati in terapia intensiva attualmente sono scesi a 572. Per quanto riguarda i nuovi positivi l’incremento maggiore si registra in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 441. In Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Bolzano e Calabria zero casi nell’ultimo giorno.

