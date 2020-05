Coronavirus: -1.663 positivi, superati i 30 mila morti in Italia

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi a covid-19 in Italia è diminuito di 1.663 unità. Inoltre nelle ultime 24 ore si registrano 243 morti e 2.747 guariti. -143 pazienti in terapia intensiva e e -538 pazienti ricoverati in ospedale rispetto a ieri. I nuovi positivi al virus nel nostro paese sono aumentati di 1.327. In totale i casi di coronavirus in Italia da quando ha avuto inizio l’epidemia è di 217.185. I decessi hanno superato quota 30 mila arrivando esattamente a 30.201. I guariti in totale sono 99.023.

Coronavirus: -1.663 positivi nelle ultime 24 ore, i decessi hanno superato quota 30 mila

Gli attualmente positivi in Italia sono attualmente 87.961. Di questi 14.636 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 1.168 in terapia intensiva e 72.157 in isolamento domiciliare. In Lombardia +634 casi, in Piemonte +233 e in Emilia Romagna +111 nelle ultime 24 ore. In Lombardia i decessi sono arrivati a quota 14.839 e i guariti sono 33.901. in Piemonte 3.305 decessi e 10.956 guariti. A domani con il nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus in Italia.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: 15 bambini ricoverati in ospedale a New York con una sindrome misteriosa

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, tamponi positivi fatti su capre e alberi da frutto. Tanzania li sospende, qualcosa non quadra

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube