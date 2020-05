Coronavirus: -1.792 persone infette

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto concerne l’epidemia di coronavirus in Italia. Alle ore 17 del 21 maggio 2020 vi sono 642 nuovi positivi rispetto a ieri. Sono 156 le nuove vittime mentre i guariti da covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 2.278. Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Sono quasi 400 in meno rispetto a ieri e ben 36 in meno i pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore il numero delle persone infettate dal virus nel nostro paese è sceso di 1.792.

Coronavirus: nuovo bollettino della protezione civile per quanto riguarda la situazione in Italia alle ore 17 del 21 maggio 2020

Dunque in totale i casi di coronavirus in Italia sono arrivati a quota 228.006, 32.486 sono i morti totali mentre i guariti sono arrivati a quota 134.560. Gli attualmente positivi al virus nel nostro paese sono 60.960. Di questi la maggior parte sono in isolamento domiciliare (51.051). Gli altri si dividono tra i ricoverati in ospedale che sono 9.269 e i ricoverati in terapia intensiva che invece sono 640. In Lombardia i nuovi positivi sono 316 e in Piemonte 105. Zero contati nelle ultime 24 ore a Bolzano e in Calabria.

Ti potrebbe interessare: Anticipo cassa integrazione Covid-19: in banca si può presentare una semplice dichiarazione

Ti potrebbe interessare: Parcheggiare l’auto al sole può uccidere il coronavirus

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube