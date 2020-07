Coronavirus: 10 morti e 181 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore

Nuovo bollettino della protezione civile sulla situazione Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi morti 181 nuovi casi e 164 guariti in più. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi a COVID-19 è salito rispetto a ieri di 28 unità con 9 ricoverati in più in ospedale e 5 in meno in terapia intensiva. Dunque il numero dei casi totali di persone colpite dal virus è arrivato nel nostro paese a quota 246.488, mentre i decessi hanno toccato quota 35.123. Infine i guariti sono in tutto 198.756.

Coronavirus: in Italia nelle ultime 24 ore aumentano di 28 unità gli attualmente positivi a COVID-19

Sono attualmente positivi al coronavirus in Italia secondo i dati della protezione civile 12.609 persone. Di queste 11.820 si trovano in isolamento domiciliare, 749 in ospedale e 40 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 53 nuovi casi. Ancora una volta dunque la Lombardia si conferma come prima regione d’Italia per numero di nuovi positivi. Al secondo posto troviamo a 29 la Campania e poi il Veneto a 24.

