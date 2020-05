Coronavirus: +117 le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Italia

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 117 nuove vittime mentre i nuovi positivi sono stati 584. Di questi ben 384 si sono registrati in Lombardia. La regione continua a preoccupare. Il numero totale degli attualmente positivi è pero sceso di -1.976 unità nelle ultime 24 ore in Italia. Scendono anche i ricoverati ospedale e quelli in terapia intensiva. I primi di quasi 200 unità mentre i secondi sono 16 in meno rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 2.443 unità.

Alla luce di questi dati relativi al 27 maggio ore 17 il numero totale di casi di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia è pari a 231.139. I decessi in totale sono 33.072 mentre i guariti 147.101. Attualmente sono positivi 50.966 persone di cui 42.782 in isolamento domiciliare. Sono 7.729 i casi di positivi a Covid-19 ricoverati in ospedale mentre i casi più gravi in terapia intensiva sono 505. A parte la Lombardia si segnalano 73 nuovi casi in Piemonte e 39 in Liguria. Nelle altre regioni invece si registrano pochi casi.

