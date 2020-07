Coronavirus: 12 vittime e 229 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore nel nostro paese si registrano 12 nuove vittime e 229 casi in più rispetto a ieri. I guariti invece sono 338. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi a Covid-19 è diminuito rispetto a ieri di 136 casi. In ospedale i pazienti ricoverati sono 28 meno di ieri e quelli in terapia intensiva 2 meno delle scorse 24 ore.

Nelle ultime 24 ore nel nostro paese si registrano 12 nuove vittime e 229 casi in più rispetto a ieri

Pertanto il numero totale dei casi che fino ad ora si sono registrati in Italia di coronavirus sono saliti a quota 242.363. I guariti in totale sono 193.978 e i decessi invece sono arrivati a quota 34.926. Sono attualmente positivi a Covid-19 13.459 persone. Di queste 12.519 si trovano in isolamento domiciliare, 871 ricoverati in ospedale con sintomi e 69 in terapia intensiva. In Lombardia si sono registrati nelle ultime 24 ore 119 nuovi casi, 29 in Emilia Romagna e 28 nel Lazio. Sono queste le 3 regioni con più casi in assoluto.

Ti potrebbe interessare: Covid-19: il Comune di Assago stanzia oltre 1 milione di euro a fondo perduto per i cittadini, i commercianti e le imprese del proprio territorio

Ti potrebbe interessare: Abbronzati o rimborsati, arriva l’assicurazione che salva le vacanze dal coronavirus (e dalla pioggia)

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube