Coronavirus: +122 nuovi positivi, 18 morti e -1.064 positivi in Italia nelle ultime 24 ore

Arrivano buone notizie dall’ultimo bollettino della protezione civile per quanto riguarda la situazione coronavirus in Italia. Rispetto a ieri si è dimezzato il numero dei contagi nelle ultime 24 ore. Questi infatti sono stati appena 122 contro i 224 di ieri. I decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore a causa del virus Covid-19 sono 18 mentre ieri erano stati 24. I guariti registrati sono 1.159. Inoltre il numero dei positivi in Italia è diminuito di 1.064 unità rispetto a ieri. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è diminuito di 185 unità rispetto a ieri e quello delle terapie intensive di 12.

Coronavirus: attualmente in Italia sono positivi meno di 20 mila persone

Per effetto di questi dati dunque il numero dei casi totali di coronavirus dall’inizio dell’epidemia è di 238.833. Le vittime in totale sono 34.675 e i guariti sono arrivati a quota 184.585. Sono attualmente positivi a Covid-19 in Italia 19.573 persone. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 62 nuovi casi. In Emilia Romagna 17 e in Campania 10. Sono queste le 3 regioni che registrano più nuovi casi nel nostro paese nelle ultime 24 ore. Un solo caso invece si registra in Calabria, a Trento, nelle Marche e in Sicilia. Zero casi invece in Friuli, Abruzzo, Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

