Coronavirus: 13 morti e 169 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore si registrano 13 morti e 169 nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della protezione civile pubblicato solo pochi minuti fa. Si registra dunque una diminuzione dei nuovi positivi che ieri erano stati 243, ma con un lieve aumento dei morti passati da 9 a 13 in 24 ore. I guariti sono stati 178 in più rispetto a ieri, quando invece erano stati oltre 300. I casi totali di persone affette da Covid-19 sono arrivati in Italia a 243.230. I guariti invece sono 195.106 e i decessi 34.967. Attualmente sono positivi al coronavirus 13.157 persone.

Di queste 12.324 si trovano in isolamento domiciliare, 768 in ospedale e 65 in terapia intensiva. In Lombardia nelle ultime 24 ore si registrano 94 nuovi casi. Ancora una volta dunque la regione è al primo posto per numero di nuovi casi. Al secondo posto troviamo con 24 nuovi casi il Lazio e 18 in Emilia Romagna. Un solo caso in Sicilia, Sardegna e Liguria. Zero casi nelle Marche, a Trento, Puglia, Friuli, Abruzzo, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

