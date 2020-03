Il contagio da Coronavirus si espande, salgono i casi in Italia e sale anche il numero di morti. L’ultimo bollettino della Protezione civile conferma che i prossimi giorni sono decisivi per capire se le misure adottate sono efficaci per fermare il contagio. Intanto l’Oms, spiega che non si tratta di una pandemia, ma di una epidemia che è possibile contenere.

Coronavirus: 1835 casi di contagio e 52 morti con 149 guariti

Attualmente in Italia si contano 1835 casi di contagi e 52 morti, sono guarite 149 persone. Se si vuole considerare l’aspetto positivo della attuale situazione: i guariti da 49 sono saliti a 149, circa 66 persone in un solo giorno. L’incremento dei contagiati tende al ribasso, nella giornata di domenica circa il 50% in più, mentre già da lunedì i contagiati in più sono circa il 16% con 258 casi. Inoltre, da considerare che il 50% dei casi contagiati è asintomatico o con sintomi lievi, e si curano con l’isolamento domiciliare; il 40% è ricoverato in ospedale e il 10% in terapia intensiva. Il commissario Angelo Borrelli sottolinea che è un dato incoraggiante e conferma che: su 1835 casi 927 sono in isolamento domiciliare, su 742 ricoverati con sintomi circa 166 persone sono in terapia intensiva.

Scuole chiuse e nuovi contagi da Nord a Sud

In Piemonte le scuole restano chiuse per emergenza Coronavirus fino all’8 marzo. Nuovi casi registrati da Nord a Sud:

Sardegna: un imprenditore di Cagliari di anni 40 avrebbe contratto il virus dopo aver partecipato ad una fiera a Rimini;

Molise: una donna di 60 anni ricoverata nel reparto malattie infettive di Campobasso;

Trentino: positiva una donna di 83 anni di Trento;

Basilicata: un uomo di 46 anni proveniente dalla Lombardia, si trova in quarantena domiciliare a Trecchina (Potenza);

Roma: i contagi sono saliti a 12, anche se i dati ufficiali parlano di 7 persone e 3 guariti. Inoltre, le autorità del Policlinico di Tor Vergata hanno richiamato 98 pazienti per sottoporli ad accertamenti a causa del poliziotto risultato positivo al test Covid-19, recatosi al pronto soccorso a fine febbraio.

Crisi economica

L’Italia deve fare conti anche con l’aspetto economico che per l’emergenza Coronavirus, diventa ogni giorno più evidente. L’Ocse comunica che si tratta di “minaccia all’economia mondiale senza precedenti” e quindi non si tratta solo dell’Italia, ma intanto taglia le stime del Pil che preannuncia con una crescita zero.

