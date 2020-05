Coronavirus, 195 morti e -199 positivi nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda la situazione legata all’epidemia di coronavirus in Italia oggi 4 maggio, primo giorno della fase 2. Nelle ultime 24 ore i morti sono aumentati di 195 unità. I guariti sono invece aumentati di 1.225 unità mentre i nuovi positivi sono stati esattamente 1.221. In totale dunque il numero dei malati di coronavirus in Italia è calato di 199 unità rispetto a ieri scendendo nuovamente sotto i 100 mila. Infatti in totale gli attualmente positivi sono 99.980. In terapia intensiva i pazienti sono diminuiti di 22 unità mentre quelli ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore sono scesi di 419.

Coronavirus: -199 positivi in Italia nelle ultime 24 ore

In seguito a questo ultimo aggiornamento il totale dei casi di coronavirus in Italia è di 211.938. I morti fino ad ora sono stati 29.079 mentre i guariti sono 82.879. Come abbiamo appena detto alla luce di questi dati attualmente in Italia sono positivi a Covid-19 99.980 persone. Di queste 81.678 sono in isolamento domiciliare con lievi sintomi, 16.823 sono attualmente ricoverati in ospedale con sintomi e 1.479 si trovano in terapia intensiva.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, Invitalia rimborsa i soldi delle mascherine, guanti e non solo, domanda e scadenza

Ti potrebbe interessare: Nuovo modulo di autocertificazione (PDF editabile) nella fase 2, il quarto dal Coronavirus

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube