Coronavirus: 2.339 nuovi contagi il 3 aprile, i morti sono ancora 766

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Il 3 aprile 2020 alle ore 17 è questa la situazione nel nostro paese. I morti sono ancora 766 nelle ultime 24 ore per un totale di 14.681. I casi totali sono 119.827 con una crescita di 2.339 unità nelle ultime 24 ore. Crescono di molto i guariti che oggi 3 aprile alle ore 17 sono in totale 19.758 con una crescita di 1.480 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 85.388 di cui 28.741 ricoverati con sintomi, 4068 in terapia intensiva e 52.579 in isolamento domestico.

Coronavirus: questa la situazione in Italia al 3 aprile 2020

L’ISS parla di rallentamento dell’epidemia di coronavirus in Italia ma invita tutti a tenere alta l’attenzione rimanendo il più possibile a casa e riducendo al minimo i contatti. In Lombardia ad oggi si contano 47.520 casi con un leggero incremento del numero dei positivi rispetto a ieri. I deceduti sono 8.311, i dimessi 13.020. Attualmente sono positivi 26.189 persone di cui ricoverati con sintomi 11.802 e 1.381 in terapia intensiva. In isolamento domestico 13.006 persone. La situazione in Italia sembra da qualche giorno essere stabile. Si spera che nei prossimi giorni possa iniziare la discesa con un calo di nuovi positivi e di decessi. Nel frattempo sale a 77 il numero dei medici morti per coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia.

