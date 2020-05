Coronavirus: -2.377 infetti in Italia nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento relativo all’epidemia di coronavirus in Italia da parte della protezione civile. Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi a covid-19 in Italia è sceso di 2.377 unità. Questo grazie ad un aumento dei guariti di 2.881 unità rispetto a ieri. Il numero dei morti invece rimane stabile sono 161 contro le 162 di ieri. Il numero dei nuovi positiiv è di +665. Calano ancora i pazienti ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva che rispetto a ieri diminuiscono di 40 unità.

Alla luce di questi dati diramati dalla protezione civile oggi 20 maggio 2020 il numero dei casi di coronavirus nel nostro paese è salito a quota 227.3364. I decessi totali sono 32.330 mentre i guariti sono arrivati a quota 132.282. Attualmente sono positivi a covid-19 in Italia 62.752 persone. Di queste la maggior parte si trova in isolamento domiciliare: 52.452. Gli altri invece si dividono tra ricoverati in ospedale e pazienti in terapia intensiva. I primi sono in totale 9.624 mentre i secondi sono 676. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 294 nuovi positivi mentre in Piemonte 158. Bolzano, Valle d’Aosta, Umbria, Basilicata e Molise registrano zero nuovi casi.

