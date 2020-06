Coronavirus: 200 nuovi contagi, +88 morti e -868 casi in Italia nelle ultime 24 ore

Nuovo bollettino della protezione civile per l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 200 nuovi contagi nel paese. I morti sono aumentati di 88 unità e i guariti di 957 unità. Il numero dei positivi a Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore è diminuito di 868 casi. Scendono ancora i pazienti ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. I primi sono diminuiti di 241 unità e i secondo di 15. Per effetto di questi dati dunque il numero dei casi totali di coronavirus da quando è iniziata l’epidemia in Italia è arrivato a quota 234.013.

Coronavirus: ancora 88 decessi e 200 nuovi positivi ma il totale dei casi in Italia continua a calare

Il numero dei decessi in totale causati dal coronavirus è arrivato in Italia a quota 33.689. I guariti invece sono in totale 161.895. Attualmente sono positivi a Covid-19 nel nostro paese 38.429 persone. Di queste 32.588 si trovano in isolamento domiciliare, 5.503 sono ricoverate in ospedale mentre i casi più gravi rappresentati dai pazienti in terapia intensiva sono 338. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 84 casi, 24 casi in Piemonte e 21 in Liguria. Sono queste le regioni con più nuovi positivi. Di contro zero casi si registrano in Sicilia, a Trento, a Bolzano, in Umbria, in Sardegna, Calabria, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Un solo caso in Toscana e Campania.

