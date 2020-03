Coronavirus 2019-nCoV: il primo cane positivo

Si trova ad Hong Kong, è il primo caso di cane debolmente contagiato dal Coronavirus 2019-nCoV, sembrerebbe che non sia veicolo di contagio, si parla che il motivo sia per contaminazione ambientale.

Cane positivo al Coronavirus 2019-nCoV, non c’è pericolo di contagio

E’ accaduto ad Hong Kong, un cane è stato trovato positivo al Coronavirus 2019-nCoV, per gli esperti non c’è pericolo di contagio, il cane appartiene ad una persona contagiata e presenta una bassa positività al virus.

Il cane sta bene, praticamente non presenta alcun problema di nessun tipo, secondo gli esperti non presenta problemi di contagio. Il caso è alla base degli studi per cercare di capire il fenomeno, per ora le ipotesi più probabili, sono che si tratti di una contaminazione ambientale.

Il cane, si tratta di un cucciolo, ha probabilmente contratto il virus dalla stessa proprietaria e padrona dell’animale, in quanto si trova in isolamento a casa per aver contratto il Coronavirus 2019-nCoV. Gli esperti sanitari sono venuti a capo di questa situazione in quanto trovatosi a casa della signora, hanno deciso e prelevato delle secrezioni nasali e saliva del cane, che è risultato debolmente positivo.

Il cane non presenta alcun sintomo, sta bene, ma come è di prassi è stato posto in quarantena. Il cane sarà riconsegnato alla famiglia di appartenenza appena i test risulteranno negativi e dopo la stessa quarantena. Nonostante ciò, è stata diramata una comunicazione per rassicurare chiunque possegga animali domestici, che dice:

Al momento non ci sono evidenze del fatto che gli animali domestici possano essere infettati con il virus COVID-19 o, ancora, che possano essere un veicolo di contagio per le persone.

Gli esperti hanno la quasi certezza che il contagio sia per contaminazione ambientale, annusando o leccando le superficie che sono state contaminate dalla padrona affetta da virus, per ora queste sono le ipotesi, al più presto si è in attesa di conferme.

