Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore nel nostro paese si sono registrati 208 nuovi casi e 8 decessi. I guariti invece sono aumentati di 133 unità. Le persone attualmente positive sono 14.709. Il numero dei casi totali di COVID-19 nel nostro paese è così salito a quota 241.819. I decessi totali sono arrivati a 34.869 mentre i guariti sono 192.241. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è attualmente di 72, 2 in meno rispetto a ieri mentre sale di un’unità il numero dei malati ricoverati in ospedale che sono 946.

Coronavirus: 208 nuovi positivi e 8 decessi in Italia nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino della protezione civile

In Lombardia si registrano ancora una volta più della metà dei nuovi casi. Questi infatti sono 111. 38 casi si regisrano in Emilia Romagna e 27 in Campania. Le 10 Regioni senza nuovi positivi sono Basilicata, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. Un solo caso in Sicilia, Veneto e Sardegna. Rispetto a ieri dunque il numero degli attualmente positivi in Italia è aumentato di 67 unità.

