Coronavirus: 214 casi in Italia di cui 167 solo in Lombardia, ultime notizie

Sono 214 i casi di contagio in Italia di cui 167 sono in Lombardia. L’aggiornamento è stato diffuso dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha reso noto che i casi accertati di contagio coronavirus sono 167. Che vanno a sommarsi ai 27 casi del Veneto (di cui due nuovi casi sono stati annunciati stamattina) e 16 casi dell’Emilia Romagna (di cui sette sono stati registrati stamattina), 3 casi in Piemonte e uno nel Lazio, in totale i casi confermati sono 214.

Le vittime sono arrivate a quatto, la notizia della quarta vittima da coronavirus in Italia, riguarda un uomo di 84 anni che era ricoverato all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

