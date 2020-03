Coronavirus, 22 marzo ore 18: frenano leggermente contagi e morti

Ecco i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia alle ore 18 del 22 marzo. Frenano leggermente rispetto a ieri contagi e morti. I nuovi contagi oggi sono 3.957 contro i 4.821 di ieri. I morti sono invece 651 contro i 793 di ieri. Il totale delle persone che hanno perso la vita in Italia a causa di Covid-19 è di 5.476. Gli attuali positivi sono 46.638. Tra le persone ricoverate, 3.000 attualmente si trovano in terapia intensiva (6%) mentre 23.738 sono in isolamento a casa. Le persone guarite sono arrivate a 7.024, 952 più di ieri.

Ecco i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia alle ore 18 del 22 marzo

La situazione legata all’epidemia di Coronavirus sembra dunque essere leggermente migliorata rispetto a ieri. Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli invita la popolazione a non abbassare la guardia. Si spera ovviamente che questo calo non sia un fuoco di paglia ma rappresenti il primo effetto delle misure restrittive che il governo italiano ha imposto su tutto il territorio nei giorni scorsi. Secondo Borrelli sarà importante vedere cosa accadrà nei prossimi giorni per capire se si tratta di un trend.

Ancora una volta la Lombardia si conferma come la regione più colpita dall’epidemia con 27.206 casi totali, 3456 deceduti, 17.885 positivi attualmente e 5.865 guariti. Al secondo posto troviamo ancora una volta l’Emilia Romagna con 7.555 casi totali, 816 deceduti, 6.390 positivi attualmente e 349 guariti. La Basilicata si conferma come l’unica regione in cui non si registrano vittime da Coronavirus.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus e paura: mi sarei aspettata più rispetto, noi malati di cancro viviamo nel terrore

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube